NS voegt nachtnet en extra treinen toe aan dienstregeling

Sinds 2 juni rijdt NS grotendeels volgens de reguliere dienstregeling. Vanaf 29 juni gaan naast het nachtnet ook de extra spitstreinen en extra dagtreinen (intercity Dordrecht - Eindhoven en intercity Assen - Groningen) weer rijden. Ook is het Spoorwegmuseum weer per trein bereikbaar.

Alleen noodzakelijke reizen

Door de coronamaatregelen blijft de trein voorlopig bestemd voor mensen die noodzakelijk moeten reizen. Alleen de stoelen aan de raamzijde van de trein blijven beschikbaar. Daarbij gaat het om ongeveer 50 procent van de stoelen.

Het dragen van een mondkapje in de trein is sinds 1 juni verplicht, net als in de rest van het openbaar vervoer.