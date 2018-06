Aanhouding in Nederland voor kasteelmoord

In Nederland is een man opgepakt in verband met de kasteelmoord in België. Dat maakte het parket in Brugge, die de zaak onderzoekt, maandag bekend. Wanneer de man is opgepakt of waar, is niet duidelijk. Justitie in België wil verder geen mededelingen doen. Ook niet over welke rol de opgepakte man mogelijk speelde in de kasteelmoord.