Premium Het beste van De Telegraaf

Water nu vaak nog te koud: hoe voorkom je een ’cold shock’?

Door Renate Curfs Kopieer naar clipboard

De temperatuur van het water is op het moment nog te laag, waardoor een plotselinge val kan leiden tot een ’cold shock’ met alle gevolgen van dien. Ⓒ ANP / HH

Amsterdam - Ademhalingsproblemen, een verhoogde hartslag en verlies van bewustzijn. Binnen 24 uur verdronken afgelopen weekend drie mensen in Limburg op de Maasplassen en in de Maas. Mogelijk stierven ze aan een ’cold shock’. Maar wat is dat precies en hoe kun je voorkomen dat je hier zelf slachtoffer van wordt? „Dit kan zelfs de beste zwemmers overkomen.”