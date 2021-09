Insiya vandaag vijf jaar geleden ontvoerd: moeder verspreidt video met hartenkreet

Ze weet niet hoe het met haar gaat en spreekt of ziet haar nooit meer. Insiya is inmiddels zeven jaar oud. Ieder contact wordt door de ontvoerende vader, die inmiddels in Nederland tot negen jaar gevangenisstraf is veroordeeld, gesaboteerd.

Tekst loopt door onder de video.

India

Insiya werd exact vijf jaar geleden ontvoerd door een ‘commando’ van onder meer ex-politiemensen en oud-militairen. Dat gebeurde in opdracht van de vader, een steenrijke Indiër. Hij liet zijn dochter naar Moembai smokkelen, waar Insiya sindsdien illegaal verblijft. Het meisje heeft nog altijd de Nederlandse nationaliteit. Toch slaagt Nederland er maar niet in India te bewegen in actie te komen en Insiya met moeder te herenigen.

Minister-president Mark Rutte bemoeide zich persoonlijk met de zaak en koningin Máxima nam contact op met de moeder van Insiya. Desondanks zit de zaak muurvast.

Het gerechtshof bepaalde onlangs de onmiddellijk gevangenneming van de vader van Insiya maar omdat India geen eigen onderdanen uitlevert, heeft dat bevel geen directe gevolgen. Slechts als vader gaat reizen kan hij op iedere willekeurig vliegveld in de wereld worden gearresteerd. Daarmee is Insiya echter nog niet in Nederland.