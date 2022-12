LIVE | David C. (54) over vermeende verkrachting vriendin: ’4 keer seks per dag is normaal’

Onze verslaggever Saskia Belleman is live bij de zaak aanwezig. Volg de ontwikkelingen via haar tweets onderaan dit artikel.

C. zou zijn vriendin tussen 16 december 2021 en 3 januari 2022 in zijn huis hebben opgesloten, waar hij haar meerdere keren seksueel misbruikte en onder meer sigaretten op haar lichaam uitdrukte. C. heeft een strafblad met soortgelijke zaken. Hij wordt donderdag bijgestaan door advocaat Menno Buntsma.

De verdachte ontkent donderdag schuldig te zijn aan de beschuldigingen: „Ik heb niets gedaan. Die vrouw ziet dingen die er niet waren. Ik had een soort relatie met haar.”

’Ze kon weggaan’

C. kende de vrouw nog maar kort, via Facebook. De vrouw verbleef in een Blijf van mijn Lijfhuis in Zwolle omdat ze zou zijn mishandeld door haar ex. Dat wist hij aanvankelijk niet, zegt hij.

C. ontkent dat hij haar iets heeft aangedaan. „Ik was drie of vier keer per week naar mijn werk. Dan had ze toch gewoon kunnen weggaan?” Het vermeende slachtoffer zou tegen haar zus en vriendin hebben gezegd dat ze door haar partner was geslagen. „Waarom kwam ze dan terug bij mij?”, C. „Dat ze is mishandeld door haar ex, daar hoef ik toch niet voor te boeten?”

Verkrachting

De rechtbank wil het eerst hebben over de beschuldiging van verkrachting. Ze hadden vaak, drie of vier keer, seks per dag. „Dat is gewoon normaal”, zegt David C. En hij herhaalt dat hij niet hoeft te boeten voor wat haar ex haar heeft aangedaan. „Het is een boom van een kerel”, aldus de vrouw. Ze kon zich naar eigen zeggen onmogelijk tegen hem verweren. Daarnaast beweert ze dat C. haar ook bedreigde. „Als je iets doet, dan snij ik je strot eraf”, zou hij gezegd hebben.