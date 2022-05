Veel drukte op wegen naar fashion outlets

Zo is het al de hele dag aansluiten om binnen te komen bij Designer Outlet Roermond. Volgens de ANWB staat er vooral file vanaf de Duitse grens, met eerder op de dag uitschieters in de wachttijden van 80 tot 100 minuten. In de middag moesten automobilisten nog altijd een uur wachten.

Ook op de dijk Enkhuizen-Lelystad, een van de de routes naar de in Lelystad gevestigde outlet Bataviastad, was het aanschuiven in de rij. Op het drukste moment bedroeg de wachttijd een uur. In de loop van de middag was dat geslonken naar 10 minuten.

De ANWB verwacht ook weer drukte als de winkels dichtgaan, hoewel het verkeer dan meer zal worden gespreid omdat de outlets langer open zijn vanwege het lange weekend.

„Duitse dag” in Roermond

Het verkeer op enkele belangrijke wegen in en rond Roermond loopt momenteel volledig vast als gevolg van grote drukte.

Die wordt veroorzaakt door Duitse dagjesmensen die massaal naar het Designer Outlet Center afreizen. In dit winkelcentrum is het heel erg druk, blijkt uit een rondgang langs enkele winkels.

Op de N280 vanaf de Duitse grens bedroeg de vertraging meer dan anderhalf uur.

De gemeente heeft maatregelen genomen om erger te voorkomen. Zo stonden de verkeerslichten op de N280 bij de kruising met de A73 richting de binnenstad langer op rood om de toestroom van verkeer vanuit Duitsland te doseren. Sluipwegen via de kerkdorpen Asenray en Boukoul werden afgesloten. Verkeersregelaars zorgden dat mensen die in deze twee plaatsen moeten zijn, wel door kunnen. Ook rond de Designer Outlet werden verkeersregelaars ingezet.

Niet met auto

De gemeente riep mensen op om niet met de auto naar de stad te komen, maar te gaan fietsen of lopen. Mensen die van verder weg komen, werd geadviseerd de trein of het openbaar vervoer of (vanuit Duitsland) de Flixbus te pakken. De gemeente verwacht dat de drukte tot en met zondag aanhoudt.

In het verleden liep het verkeer in Roermond door de toestroom van Duitsers naar de Outlet regelmatig vast. Ook Venlo heeft, zoals altijd tijdens een ’Duitse Dag’, te maken met een massale toestroom van’de oosterburen.