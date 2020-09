Van Dissel: 2250 nieuwe corona-gevallen

Zo’n 1 miljoen mensen hebben een infectie doorgemaakt, zegt Van Dissel. Jaap van Dissel spreekt in de briefing in de Kamer onomwonden over ’de tweede golf die we nu zien’. Naar schatting zijn er tussen de 60.000 en 100.000 Nederlanders besmet met het coronavirus. Vooral in de leeftijdsgroep 25-29 jaar vinden de meeste nieuwe besmettingen plaats. Ziekenhuisopnames zijn er vooral in leeftijdsgroep 55-59.

Het kantelpunt aan het begin van de tweede golf wordt niet alleen duidelijk door het oplopende aantal besmettingen, maar ook het aantal corona-patiënten dat wordt opgenomen op de intensive care. Hoewel dat aantal minder explosief stijgt dan in maart, ziet Van Dissel ’een duidelijke toename die op de langere termijn’ om ingrijpen vraagt.

Uit Google-gegevens die Van Dissel dinsdag liet zien aan de Tweede Kamer, zou blijken dat mensen weer bijna net zoveel op kantoor werken als voor de uitbraak van het virus. Wel wordt er minder gebruik gemaakt van het openbaar vervoer. Van Dissel ziet sowieso een trend dat de oproep om thuis te werken en andere basismaatregelen, zoals het houden van anderhalve meter meter afstand, minder worden.

Er zijn intussen geen aanwijzingen dat het virus milder wordt, zegt van Dissel, die ook positief nieuws bracht. Zo is de ligduur op de intensive cares aanmerkelijk korter geworden, van gemiddeld 28 dagen in maart/april naar acht dagen nu. Dat vergroot de ic-capaciteit mogelijk tot 30 procent.