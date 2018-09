Amsterdam in 2014 veiliger ondanks liquidaties

Vorig jaar vielen er 25 geweldsdoden, tegen 23 in 2013. Hieronder waren tien liquidaties, tegen acht een jaar eerder. In twee van de tien liquidatiezaken zijn verdachten aangehouden. Zo'n tweehonderd rechercheurs houden zich bezig met deze misdrijven. Volgens korpschef Pieter-Jaap Aalbersberg is de aanpak van liquidaties een van een lange adem. „Het is een marathon. Maar we zijn er de afgelopen weken wel in geslaagd liquidaties te voorkomen.” Politie en justitie proberen de laatste tijd steeds meer aan de voorkant van het probleem te komen, bij de facilitatoren, de mensen die het geweld mogelijk maken.

De afgelopen weken waren er in de hoofdstad al vier liquidaties. Hoofdofficier van justitie Theo Hofstee gaf toe dat dat een „onrustig gevoel” geeft. „Maar het gaat vaak in fases. Vorige zomer waren het er ook een aantal achter elkaar.”

Volgens Aalbersberg zijn er het afgelopen half jaar 31 automatische wapens in beslag genomen, waaronder kalasjnikovs.