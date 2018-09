Merkel blijft voorzichtig over Oekraïne

Bondskanselier Angela Merkel van Duitsland blijft zeer behoedzaam over de situatie in het oosten van Oekraïne. Zij erkende maandag dat de toestand in het gebied breekbaar blijft en dat de weg naar een allesomvattende vrede „bijzonder moeilijk” blijft. „De situatie is broos. In het bijzonder met betrekking tot Debaltseve is dat niet onverwacht”, zei de bondskanselier tegen journalisten in Berlijn.