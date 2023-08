Nog even volhouden: veel zon en hogere temperaturen op komst

De week begint nog vrij koel, maar we krijgen wel te maken met meer droge en zonnige momenten. Tot en met woensdag is er kans op een enkele bui, maar het zal overwegend droog zijn. De zon schijnt daarbij ook regelmatig. Maandag en dinsdag wordt het niet warmer dan rond de 20 graden.

Daar komt vanaf woensdag verandering in. Het blijft voornamelijk droog en het kan woensdag in het binnenland al 25 graden worden. Aan de kust wordt het tussen de 21 en 23 graden.

Vanaf donderdag wordt het mogelijk nog warmer. Hoe warm precies is nog onduidelijk, dat hangt af van de wind. De temperaturen komen waarschijnlijk uit tussen de 22 en 28 graden.

Nat en koel

Helaas lijkt het betere weer van komende week vooralsnog geen voorbode voor een langere periode van stabiel zomerweer. De kans daarop is volgens Weeronline zelfs vrij klein, omdat we al snel, mogelijk zelfs volgend weekend al, te maken krijgen met (onweers)buien. Gelukkig lijkt het er op dat dit gepaard gaat met een enkele bui, het natte en koele zomerweer lijkt in elk geval voorlopig niet terug te keren.

Slecht nieuws voor bezoekers van evenementen, zoals de Pride, dit weekend. De weersvooruitzichten zijn niet best.