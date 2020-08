Kabinet geeft NPO miljoenen aan coronasteun

Volgens Slob vangt de NPO een deel van de extra kosten zelf op. Om welk bedrag dat gaat, maakt de CU’er niet bekend.

Veel media maken tijdens de coronacrisis overuren. Tegelijkertijd slinken op veel plekken advertentie- en reclame-inkomsten. Commerciële media moeten deze klappen helemaal zelf opvangen. Zo ziet radio-omroep BNR zich genoodzaakt om twintig medewerkers op straat te zetten, werd deze week bekend. De publieke omroep wordt er door het kabinet nu dus deels voor gecompenseerd.

Slob: „In deze coronatijd is onafhankelijke, berouwbare en toegankelijke informatie cruciaal. De landelijke publieke omroep speelt hierin een essentiële rol. Tegelijkertijd hebben de maatregelen ter bestrijding van de crisis voor de publieke omroep veel impact gehad en dit heeft tot onvermijdelijke extra kosten geleid.”

Tegenvallende reclame-inkomsten

Vorig jaar trok het kabinet ook al de knip voor de NPO. Dat ging om een bedrag van 40 miljoen euro vanwege tegenvallende reclame-inkomsten.

Steeds meer mensen kijken via andere platforms zoals Netflix of YouTube. Lineaire televisie loopt sterk terug in populariteit, terwijl er nog wel steeds jaarlijks zo'n 800 miljoen euro aan belastinggeld naar het Mediapark vloeit.