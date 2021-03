Bol.com haalt ’mogelijk schadelijke’ mondkapjes offline

België heeft afgelopen zomer voor de gehele bevolking 15 miljoen stoffen en dus wasbare mondkapjes gekocht, maar raadt het gebruik ervan voorlopig af. Onderzoekers hebben nanozilver en titaandioxide gevonden die je kunt ’binnenkrijgen als het masker regelmatig wordt gewassen en verslijt’, zo waarschuwde toxicoloog Alfred Bernard (UCLouvain) in Vlaamse media.

In Nederland zijn mondkapjes met zilver nog overal te koop. Bol.com had één type in het assortiment, Wehkamp verkoopt ze ook. Verder zijn er nog zeker acht andere aanbieders van mondkapjes met zilver, waaronder speciale versies voor kinderen met aapjes of roze katten.

Het zilver heeft een antibacteriële werking in mondkapjes. De producten zijn dan ook herkenbaar aan de aanduiding ’anti-bacterieel’.

Schadelijke stof

„Gebaseerd op vele honderden producten die in de afgelopen jaren zijn onderzocht, bleek echter dat het zilver na enkele was- of spoelbeurten loslaat”, zegt professor toxicologie Paul Borm van de Universiteit Düsseldorf.

Bij zilver in mondkapjes bestaat het risico dat de deeltjes ingeademd kunnen worden. Dan wordt nanozilver een schadelijke stof, bevestigt naast Borm ook toxicoloog Paul Scheepers van het Radboudumc. Of er ook echt een probleem is, hangt af van de blootstelling; of je het spul daadwerkelijk inademt.

Joke Herremans, hoofd van de afdeling Consumenten en Productveiligheid bij het RIVM, en RIVM-onderzoeker Susan Wijnhoven benadrukken dat er nog grote wetenschappelijke onzekerheid is over het potentiële gevaar van zilver bij inademing. „Maar het is goed om te melden dat het überhaupt niet nodig is om te gebruiken”, zegt Herremans. „Waarom zou je het doen?”, aldus Wijnhoven.

Reacties

„We halen de maskers voorlopig offline, uit voorzorg, en zoeken nog uit in hoeverre de stoffen inderdaad schadelijk zijn”, reageert een woordvoerder van Bol.com nadat het de waarschuwing van toxicologen kreeg voorgelegd.

Een woordvoerder van het Amsterdamse modebedrijf Barts, waarvan de mondkapjes door Wehkamp worden verkocht, laat weten dat hun type twee lagen stof heeft. „Alleen de buitenste laag is behandeld met zilver, de binnenlaag niet. Er is dus geen risico voor inhaleren.” Het gaat om ionen, geen nano, en het zilver is bovendien verankerd in de vezels. Het bedrijf toont meerdere testrapporten van de Zwitserse zilverproducent.

Nederland kent geen speciale wetgeving voor mondkapjes. Ze vallen onder de Warenwet. Daarmee gelden dezelfde regels als voor kleding.

Vragen? Mail naar j.van.roermund@telegraaf.nl.