Drie doden door neerstorten vliegtuig in Victoriameer in Tanzania

Het ongeluk gebeurde toen het toestel van de Tanzaniaanse luchtvaartmaatschappij Precision Air in slechte weersomstandigheden probeerde te landen op de luchthaven van Bukoba, een stad aan de oever van het Victoriameer. Het vliegtuig met 39 passagiers en 4 bemanningsleden kwam uit Dar es Salaam.

Op beelden op sociale media is te zien dat het toestel, een ATR-42 van Frans-Italiaanse makelij, niet ver van de oever in het meer is beland en dat de staart van het tweemotorige propellorvliegtuig boven het water uitsteekt. Het grootste deel van de romp ligt echter onder water. Reddingswerkers proberen met kranen het toestel op te hijsen. Lokale vissers helpen bij de reddingswerkzaamheden.

Precision Air is de grootste private luchtvaartmaatschappij van Tanzania. De maatschappij is gespecialiseerd in vluchten voor toeristen, met bestemmingen als de Kilimanjaro en het natuurreservaat Serengeti.