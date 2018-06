Werkgever niet soepel voor nabestaande MH17

Dat meldt het AD. Veel nabestaanden meldden zich na de vliegramp ziek omdat ze niet in staat waren te werken. In het algemeen waren werkgevers begripvol, maar Slachtofferhulp Nederland krijgt ook signalen dat er problemen zijn met hoe bedrijven en bedrijfsartsen omgaan met rouwverwerking en werk.

Via de besloten website worden de ervaringen van nabestaanden geïnventariseerd. Afhankelijk daarvan kijkt Slachtofferhulp Nederland in overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of maatregelen nodig zijn.

Kort na de ramp boden werkgevers alle ruimte om met het verdriet om te gaan. Nu, zeven maanden later, is er soms minder begrip voor verzuim als gevolg van de nasleep van MH17, merken sommigen. „Ik ben blij dat mijn werkgever me probeert aan het werk te houden. Dat geeft wat afleiding,” zegt een nabestaande die in de zorgsector werkt. „Maar na een halfjaar merk je dat ze vinden dat je weer over moet tot de orde van de dag. Zo simpel ligt het niet. Je blijft langdurig kwetsbaar.”