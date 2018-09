Geen reünie *NSYNC

Eerder meldde E! Online dat de boybands te gast zouden zijn in een jubileumuitzending van Saturday Night Live. Dat blijkt toch niet te kloppen, meldt de entertainmentwebsite nu.

*NSYNC kondigde op Twitter aan dat ze het veertigjarig bestaan van het tv-programma mee zouden vieren. Een woordvoerder van Saturday Night Live bevestigde aan E! Online dat ook The Backstreet Boys hun opwachting in de show zouden maken.

Een bron vertelt de website nu dat het optreden nooit gepland was. Sommige bandleden konden niet in de stad zijn. Een paar van de jongens zouden de jubileumuitzending gewoon hebben willen steunen.

In publiek

*NSYNC-bandlid Lance Bass liet zijn fans een paar uur voor aanvang van de show weten dat ze de aangekondigde reünie niet zo serieus moesten nemen. "Voor de goede orde, we treden vanavond niet op bij Saturday Night Live. Maar zoek naar ons in het publiek! Leuke avond in het vooruitzicht #SNL40", twitterde Bass.

Saturday Night Live vierde het jubileum zondag met een drie uur durende uitzending met grote namen als Paul McCartney, Kanye West en Taylor Swift.