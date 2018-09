Passagier vliegtuig gestoken door schorpioen

De vrouw liep de steek op toen vlucht 567 van vliegmaatschappij Alaska Airlines naar Portland al was begonnen met taxiën. De piloten maakten direct rechtsomkeert en gingen terug naar de gate. Ondertussen wist het cabinepersoneel de schorpioen te doden.

De vrouw is van boord gegaan, maar hoefde verder geen medische behandeling. Nadat de crew zich ervan had vergewist dat er verder geen ongenode gasten aan boord waren, vertrok het toestel alsnog. Het vliegtuig deed eerder de luchthaven van Los Cabos in Mexico aan. Mogelijk is het beest daar naar binnen gekropen.