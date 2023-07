Vingers gebroken en ondergespoten: Russische onderzoeksjournaliste ernstig mishandeld

Milasjina en haar medepassagier, de advocaat Alexander Nemov, werden beiden geslagen. Ook vernielden hun aanvallers alle documenten en apparatuur die ze bij zich hadden. Milasjina's vingers werden gebroken, haar haar werd afgeschoren en ze werd overgoten met een groenachtig ontsmettingsmiddel. Ze had blauwe plekken over haar hele lichaam en verloor verschillende keren het bewustzijn. Beide slachtoffers worden in het ziekenhuis behandeld.

Veroordeling

Milasjina en Nemov waren van plan om de veroordeling bij te wonen van een vrouw van een voormalige rechter, die vorig jaar vanuit de Russische stad Nizjni Novgorod naar Grozny werd ontvoerd door mannen die zeiden dat ze van de Tsjetsjeense politie waren. Ze wordt beschuldigd van vermeende fraude en het aanvallen van een politieagent, maar mensenrechtenorganisaties verwerpen de beschuldigingen als politiek gemotiveerd.

Milasjina heeft uitgebreid over de zaak bericht in de krant Novaya Gazeta en doet al jaren onderzoek in Tsjetsjenië. In 2020 ontving ze doodsbedreigingen van de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadirov, nadat ze kritisch had geschreven over de wrede behandeling van de Tsjetsjeense bevolking tijdens de covidpandemie.

Kadirov regeert de overwegend islamitische Russische republiek in de noordelijke Kaukasus met ijzeren vuist. Mensenrechtenactivisten hebben herhaaldelijk kritiek geuit op mensenrechtenschendingen in de regio, waaronder marteling en vervolging.