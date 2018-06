Verlies voor regeringspartijen

Hij deed ook onderzoek naar de problemen rond de gaswinning in Groningen. 62 procent van de kiezers vindt dat in de tweede helft van dit jaar de gaswinning in Groningen verder omlaag moet. Onder de VVD-kiezers is dat 42 procent en bij de PvdA-kiezers 70 procent. Bijna 80 procent van de kiezers vindt dat de noordelingen gecompenseerd moeten worden voor de schade als gevolg van de gaswinning.

