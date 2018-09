Tekenaar Westergaard: verschrikkelijk

„Dit is verschrikkelijk', reageerde Westergaard tegenover het Duitse persbureau DPA. „Misschien konden we dit verwachten, na wat er in Parijs is gebeurd, maar het is toch heel dichtbij. Mijn eerste gevoel was: ik word heel kwaad”.

Westergaard zegt zich sinds de aanslagen in Parijs op onder meer het satirische blad Charlie Hebdo meer bedreigd te voelen. „En zo is het, denk ik, ook met mijn collega's.”