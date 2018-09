Tips voor in de Achterhoek

De Achterhoek is met zo'n 20 wijngaarden de grootste wijnstreek van Nederland. En dat de wijn uit deze regio zeer goed te drinken is, mag duidelijk zijn uit het feit dat zelfs onze koning zijn witte wijn daar vandaan laat komen! Maar liefst 400 flessen bestelde hij eind 2013 om mee te nemen op zijn handelsreizen.

Nu is Nederland helemaal niet een wijnland bij uitstek. Zeker niet met ons wisselende klimaat. Dat maakt de wijn echter wel bijzonder. Wijnbouw in Nederland dateert al vanuit de vroege eeuwen maar daar kwam in de vorige eeuw een einde aan door invloeden van politieke aard en door druifluis. In de Achterhoek besloot een twintigtal boerenbedrijven in het voorjaar van 2004 het wijnavontuur weer aan te gaan. Zo’n 60.000 wijnstokken werden gepland en in 2006 gingen de eerste flessen wijn in de verkoop.

Een van deze twintig wijngaarden – Wijngoed Kranenburg – gaat de familie Snel vandaag bezoeken. De druiven worden hier op milieuvriendelijke wijze op beekklei verbouwd. Ze krijgen een rondleiding en daarna volgt natuurlijk een proeverij.

De wijngaard ligt in de gemeente Bronckhorst, vlakbij Vorden. Om daar te komen is voor Rob en Sonja een oude eend van Duckstour geregeld. Duckstour heeft vier routes samengesteld, waarvan Rob en Sonja de kastelenroute afleggen. Op deze nostalgische wijze verkennen ze de prachtige, historische omgeving van de Achterhoek.

