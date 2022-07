Grote bosbrand in Duitsland leidt tot tweehonderd evacuaties

COTTBUS - Een bosbrand in het noordoosten van Duitsland is in een dag uitgegroeid tot 800 hectare. Zo’n tweehonderd mensen moesten geëvacueerd worden vanwege het brandgevaar en de verwachting is dat nog eens honderden anderen zullen moeten vluchten voor het vuur.