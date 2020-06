Trump ontkent Russische terreurpremies: ’Nepnieuws’

De nasleep van een aanslag met een bermbom op een Amerikaans konvooi in Afghanistan (augustus 2017). Ⓒ Foto Reuters

WASHINGTON - President Trump ontkent te zijn gebrieft dat een eenheid van de Russische militaire inlichtingendienst GRU premies heeft uitgeloofd aan de Taliban, om Amerikaanse en andere troepen van de NAVO in Afghanistan te doden. De New York Times schreef dat afgelopen weekeinde, maar dat is volgens Trump ’nepnieuws’.