Twee doden en twee gewonden bij steekpartij tbs-kliniek in Balkbrug

Dat melden meerdere interne en externe bronnen van De Telegraaf en wordt bevestigd door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). De steker die volgens de bronnen door het lint ging heeft ook brand gesticht in de kliniek. De sprinklers hebben die brand weten te blussen.

Volgens bronnen gaat het om een vrouwelijke werkneemster die kinderen heeft. Uit privacy-oogpunt wil een woordvoerster van de DJI daar niets over zeggen. De dader zou zichzelf uiteindelijk om het leven hebben gebracht door zijn keel door te snijden, melden meerdere bronnen eveneens. „Het was heel ernstig”, zegt een interne bron, die anoniem wil blijven. „ Het personeel bij Veldzicht is echt ontredderd.” De zegsvrouw van de DJI wil ook dit vooralsnog niet bevestigen, omwille van privacy. Het personeel en de patiënten van het CTP Veldzicht ontvangen nazorg, meldt de DJI.

Wat de oorzaak van de steekpartij is, is nog onbekend. In de kliniek verblijven gedetineerden met een psychiatrische achtergrond. De voorbije jaren zijn er al eerder meerdere ernstige steekincidenten geweest in de kliniek.

’Geschokt en verslagen’

Wouter Boogaard, divisiedirecteur Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen van de DJI, reageert op de steekpartij: „Wij zijn geschokt en verslagen door deze trieste gebeurtenis. Onze gedachten zijn bij de nabestaanden en familie van de betrokken collega’s en de patiënt, en bij het personeel en de patiënten van het CTP Veldzicht.”

