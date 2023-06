Extra ov naar stranden tijdens zomers weekend

De NS laat vrijdag, zaterdag en zondag tussen 09.30 uur en 22.00 uur twee treinen per uur extra rijden om badgasten te kunnen vervoeren. Vanuit Amsterdam gaan twee treinen per uur rechtstreeks naar Zandvoort. De twee vanaf Haarlem komen daar nog eens bovenop. De NS adviseert mensen vooral ook gebruik te maken van die extra treinen, door bijvoorbeeld vanuit Amsterdam met een andere trein naar Haarlem te reizen en daar over te stappen. „Het kost je niet veel meer tijd en dan heb je meer kans op een zitplaats.” De woordvoerster raadt mensen verder aan genoeg water mee te nemen voor onderweg aangezien het ook in de trein warm kan zijn.

HTM zet zaterdag en zondag de Strandexpress in, een tram die bovenop de normale dienstregeling rijdt van Den Haag Hollands Spoor via Centraal, naar het Kurhaus en het Zwarte Pad in Scheveningen. Deze tram stopt niet bij andere haltes, zegt een woordvoerster.

Ook vanuit Rotterdam gaan er extra metro’s naar het onlangs geopende metrostation bij het strand van Hoek van Holland. Volgens een woordvoerder van vervoersbedrijf RET zijn er extra ritten ingepland voor zaterdag en zondag.

Noord-Holland

Voor Connexxion is het vanwege het personeelstekort niet mogelijk extra bussen in te zetten naar de stranden in onder meer de regio’s Noord-Holland-Noord en Haarlem-IJmond. „Hoe graag we dat ook zouden willen”, zegt een woordvoerder van Transdev, waar Connexxion onder valt. Volgens hem is het al moeilijk om voldoende bezetting op de reguliere ritten te krijgen.

De weerbureaus voorspellen dit weekend tropische dagen. In een groot deel van het land wordt het volgens Weeronline vrijdag warmer dan 25 graden en in Limburg kan de temperatuur lokaal oplopen tot 30 graden. Beide weekenddagen kan het rond de 30 graden worden. Aan het strand en in het noordelijk kustgebied komt de voorspelling uit op rond de 25 graden.