Ondanks tegenvallend nieuws over het Amerikaanse consumentenvertrouwen hield de S&P500 de opgaande lijn van eerder deze vast en belandde even na vier uur op een nieuwe all time high top van van 2092 punten.

Dagelijks tijdens de lunch het belangrijkste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik