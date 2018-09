Geïmporteerde roos kost 10 cent

Voor de geïmporteerde rozen betaalt Nederland 384 miljoen euro. Veel ingevoerde rozen gaan via de bloemenveiling in Aalsmeer door naar andere Europese landen, met name naar Duitsland. Dat levert Nederland ruim 1 miljard euro op.

De meeste rozen komen uit Kenia. De lonen zijn er laag en het klimaat en de verbindingen zijn goed, aldus het CBS. Veel Nederlandse telers zijn de afgelopen jaren naar Afrika verhuisd. Daardoor daalt het aantal rozentelers hier, van 765 in 2000 naar 142 in 2014. Het oppervlak daalde van 932 hectare in 2000 naar 311 hectare in 2014.

Het probleem in Nederland is dat telers te veel geld kwijt zijn aan verwarming en de lampen, zegt Nikos van Aelst van tuinbouworganisatie LTO Glaskracht. Dat kunnen ze in de winkels nauwelijks terugverdienen. Telers stoppen helemaal of maken een nieuwe start in Afrika. „De trend zal ooit wel stoppen. Maar hebben we de bodem al bereikt of gaat het nog even duren? Ik denk het laatste. De prijzen zijn nog niet fantastisch. Over een paar jaar zijn de grotere bedrijven overgebleven. Alle kleintjes die nu net het hoofd boven water kunnen houden, zijn dan afgevallen”, aldus Van Aelst.

Van Aelst hoopt op winkels en consumenten. Als die bereid zijn meer geld uit te geven voor bloemen, verbeteren de kansen voor telers. „De prijzen kunnen eerlijker. Als je rozen uit Nederland wilt hebben, zul je daar een prijs voor moeten betalen. Nu worden ze vaak onder kostprijs verkocht”, aldus Van Aelst.

De meeste Nederlandse telers zitten in het kassengebied tussen Den Haag en Rotterdam, in gemeenten als Westland, Midden-Delfland en Pijnacker-Nootdorp.