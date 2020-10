Kamer wil alsnog verbod op hersteloperaties maagdenvlies

Het kabinet wilde zelf ook al af van dit soort „schadelijke en overbodige” ingrepen, waarbij het weefsel in de vagina zo wordt gehecht dat het kan bloeden bij de eerstvolgende seksuele gemeenschap. Voor families uit traditionele culturen is bloed een bewijs dat de vrouw als maagd het huwelijk ingaat.

Artsen hebben al eerder afgesproken dat ze deze operaties niet meer zullen uitvoeren. Maar volgens de Kamer is het nog steeds niet helemaal uitgesloten dat deze ingrepen - onder meer in commerciële klinieken - nog steeds worden uitgevoerd. Dat moet nu definitief via de wet worden geregeld, stelt de Kamer.