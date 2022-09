Premium Het beste van De Telegraaf

Alleen voor Nederlandse en Duitse afnemers ONE-Dyas zet ontwikkeling gasveld boven Schiermonnikoog definitief door

Door Goos Bies Kopieer naar clipboard

Het boorplatform zoals het boven Schiermonnikoog wordt gebouwd wordt aangesloten op het windpark Riffgat Ⓒ ARTISTIEKE IMPRESSIE ONE-DYAS

Schiermonnikoog - ONE-Dyas gaat alleen gas winnen uit de aardgasvelden in de Noordzee boven Schiermonnikoog zolang er vraag naar is in Nederland of Duitsland. Er zal niet voor export worden gewonnen, zo is volgens CEO Chris de Ruyter van Steveninck afgesproken.