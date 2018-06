Denen betalen om te sparen

In plaats van rente te geven op spaargeld, gaat de FIH Erhvervsbank mogelijk zo'n 26.000 particuliere klanten geld vragen om hun spaargeld te stallen. Elk kwartaal betalen zij een negatieve spaarrente van 0,5% over hun vermogen.

Harde maatregelen

FIH is de eerste Deense bank die een negatieve rente introduceert. De maatregel gaat vanaf 9 maart in. Uit een inventarisatie van de WSJ blijkt dat de grote banken in Denemarken voorlopig geen plannen hebben om een negatieve spaarrente te gaan rekenen.

Ook Danske Bank meldde vrijdag dat enkele duizenden klanten moeten betalen om hun geld er te kunnen stallen.

De stap van FIH en Danske Bank is een gevolg van de harde maatregelen die de Deense centrale bank de laatste tijd heeft genomen. De bank zet alle zeilen bij om de koppeling van de Deense kroon met de euro te behouden. Daarom probeert de bank het zo onaantrekkelijk mogelijk te maken om geld in de kroon te investeren.

Vier keer omlaag

Dat gaat onder meer via een reeks renteverlagingen. In korte tijd ging de rente die partijen betalen om korte tijd geld te stallen bij de centrale bank vier keer omlaag. Dat tarief staat nu op min 0,75%.

Het Deense FIH staat niet alleen in Europa. Eind vorig jaar kwam de Duitse internetbank Skatbank met een negatieve spaarrente. Die gaat wel pas in bij vermogens boven de €500.000. De stap van de Duitse bank was ingegeven door de negatieve rente die de Europese Centrale Bank rekent voor het stallen van geld.