Oekraïense president Zelenski geland in Eindhoven voor een bezoek aan Nederland

Het bezoek werd uit veiligheidsoverwegingen tot aan de landing geheim gehouden. De ontmoeting vindt plaats bij de vliegbasis Eindhoven en staat in het teken van de goede onderlinge verhoudingen. Er zal ook worden gesproken over de levering van Nederlandse F-16 gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne.

Een belangrijke stap daarvoor werd deze week al gezet. De Verenigde Staten hebben goedgekeurd dat F-16 straaljagers vanuit Nederland en Denemarken naar Oekraïne worden gestuurd zodra de opleiding van Oekraïense piloten is voltooid. Oekraïne diende eerder al een verzoek in bij Nederland omdat het land F-16 vliegtuigen wil hebben in de strijd tegen Rusland. Tot op heden is Nederland daar voorzichtig mee. Onderdeel van het programma zondag is dat Zelenski ’het materieel’ - F-16’s - te zien krijgt die Oekraïne op termijn zal krijgen van Nederland.

Goede band Rutte en Zelenski

Zelenski meldt zelf ook dat hij is aangekomen in Nederland. „Het belangrijkste onderwerp: F-16’s voor Oekraïne, om ons volk te beschermen tegen Russische terreur”, schrijft hij op het sociale medium X (voorheen Twitter). Zelenski en Rutte zijn inmiddels goede bekenden van elkaar. Ze spraken inmiddels tientallen keren met elkaar en hebben een goede band. Zelenski is blij met de Nederlandse steun in de strijd van zijn land tegen Rusland, maar zegt ook eerlijk graag nog meer wapens te krijgen.

Bij zijn eerste bezoek aan Nederland, op 4 mei, pleitte Zelenski voor de oprichting van een speciaal tribunaal in Den Haag. Daar zouden Russische leiders kunnen worden veroordeeld voor ’de daad van agressie’, zoals hij de inval noemde. Toen doorliep hij een druk programma, met ontmoetingen met onder meer koning Willem-Alexander en een toespraak in de Tweede Kamer.

De kersverse ambassadeur van Oekraïne in Nederland - Oleksandr Karasevych - zei deze week in De Telegraaf zelfs dat de oorlog daardoor langer duurt dan nodig. „We zien vooruitgang, maar het gaat misschien niet zo snel als mensen hadden verwacht. Mijn grootste zorg is dat we een tekort hebben aan wapens, munitie en andere militaire spullen. Het duurt erg lang om beloofde en toegezegde goederen te krijgen. Daardoor duurt de oorlog langer dan nodig is.”