Drie mensen aangereden door politieauto in Apeldoorn

Volgens De Stentor gaat het om een volwassene en twee kinderen. De volwassene is zwaargewond geraakt. De kinderen zijn ook met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Onbekend is wat hun verwondingen zijn. Niemand in de politieauto raakte gewond.

De drie slachtoffers waren op de fiets. Dat het een harde klap geweest is, is te zien aan het voorraam van de politieauto; daar zitten flinke barsten in.

Het onderzoek naar het ongeval op de Koning Stadhouderlaan loopt nog. De weg is deels afgesloten. Het is nog niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren.