Oekraïense luchtmacht ontkent bestaan legendarische piloot Spook van Kiev bewijst kracht van propaganda in Oekraïne

Het Spook van Kiev bleek, zoals al gedacht, een mythe te zijn. Ⓒ REUTERS

KIEV - De waarheid is traditiegetrouw het eerste slachtoffer in een oorlog. Ook bij de Russische invasie van Oekraïne is dat het geval. Na veel twijfels over de waarachtigheid van het zogenaamde Spook van Kiev heeft de Oekraïense luchtmacht nu eindelijk toegegeven dat deze legendarische piloot die tot veertig Russische vliegtuigen zou hebben neergehaald, inderdaad een legende was, een verzinsel om de moed erin te houden bij landgenoten.