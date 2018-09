'Corruptie Sint-Maarten door beelden bevestigd'

Zware celstraffen zijn gisteren geëist wegens omkoping en corruptie tegen ex-parlementariër Patrick Illidge (49) en bordeelhouder Jaap van den Heuvel (49) van het eiland Sint Maarten. In maart 2013 onthulden De Telegraaf en eilandkrant The Daily Herald het bestaan van een video waarop duidelijk te zien is dat de seksclubeigenaar pakken geld geeft aan de politicus. Tegen de bordeelhouder is 48 maanden cel geëist en tegen de politicus die zijn zakken vulde dertig maanden gevangenisstraf.