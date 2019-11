Zoon Brabants misdaadkopstuk opgepakt

De politie pakte Martien R. op als opdrachtgever voor de moord op Bianca van der H., maar hij werd wegens gebrek aan bewijs vrijgelaten. Ⓒ ANP, Aloys Oosterwijk

OSS - De zoon van een van de grootste kopstukken van de Brabantse onderwereld is donderdagochtend opgepakt door de politie Oost-Brabant. Het gaat om Anton R. uit Oss. Zijn vader is Martien R. waarop justitie al jaren jaagt en die in verband wordt gebracht met meerdere liquidaties en aanslagen.