Premium Het beste van De Telegraaf

Landmacht beschermt NAVO-flank tegen Rusland Nederlandse militairen op scherp in Litouwen: ’Wij verdedigen de vrede’

Door Rob Savelberg Kopieer naar clipboard

Ⓒ Georg van der Weyden

RUKLA - Met de mislukte putsch richting Moskou in het achterhoofd, verdedigen Nederlandse soldaten de oostflank in Litouwen. De dreiging in het kleine Baltische land vlak naast Rusland is, kort voor de NAVO-top in Vilnius, voelbaar. Desondanks zegt plaatsvervangend eFP-commandant Roberto zelfverzekerd: „Wij zijn goed voorbereid.”