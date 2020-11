VVD: Van Engelshoven moet stoppen met ’betuttelracisme’

Aanleiding voor de botsing is het Nationaal Actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek van de bewindsvrouw van D66. Daarin zit de verplichting voor ’streefcijfers’ voor universiteiten om meer vrouwen en mensen met een niet-Westerse achtergrond op belangrijke posities te krijgen. Daar schort het namelijk aan, vindt Van Engelshoven. „Een nieuwe norm, waarin diversiteit en inclusie gewaarborgd is kan daar verandering in brengen.”

Of het echt zo beroerd gesteld is met de diversiteit in het hoger onderwijs, weet Van Engelshoven niet precies. Data ontbreken immers, aangezien universiteiten en hogescholen niet bijhouden wat iemands seksuele geaardheid of etnische achtergrond is. Dat moeten ze van de D66-minister wel gaan doen. „Een meting van de huidige situatie is noodzakelijk om ook de voortgang te kunnen evalueren”, schrijft ze in het actieplan.

„De minister maakt van mensen cijfers”, zei VVD-Kamerlid Dennis Wiersma tijdens een debat. De liberaal verweet de bewindsvrouw ’betuttelracisme’. Van Engelshoven bleef bij haar plan: „Activisme is nodig om Nederland divers te maken.”

Het VVD-voorstel tegen het turven van etniciteit komt komende dinsdag in stemming. Het haalt waarschijnlijk een meerderheid, als er tenministe Kamerleden van Forum voor Democratie aanwezig zijn om te komen stemmen.