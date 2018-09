'Joran begroef Natalee onder hotel'

Dat schrijft het AD. De Jong, geboren in Amsterdam, zegt dat hij op de avond van de verdwijning een jongen en een meisje een gebouw in zag gaan. Kort daarna zou de jongen, die hij later als Joran herkende, haar lichaam naar buiten hebben gezeuld en in de kruipruimte hebben verstopt van het hotel dat toen nog in aanbouw was.

De Jong was zelf bezig met 'drugsgerelateerde' praktijken op het terrein en stapte daarom niet direct naar de politie. Het Openbaar Ministerie noemt zijn verklaring op sommige punten ,,onwaarschijnlijk'' en wil geen onderzoek doen naar de tip.