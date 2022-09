Kouderecord in guur en drijfnat weekend: ’Komende tijd vaker de verwarming aan’

De zon liet zich niet zien en de vele buien drukten de temperatuur. Het werd maximaal 13,3 graden Celsius in De Bilt. Het oude record dateert uit 1962, maar liefst 60 jaar geleden, toen het 13,5 graad werd.

„Dit is best uniek, want we meten sinds 1901 en we zien eigenlijk niet zo vaak een kouderecord. De afgelopen jaren gebeurde het 9 keer vaker dat een record ging om een hoogste maximumtemperatuur”, vertelt Johnny Willemsen, meteoroloog bij Weeronline.

Het was een fris weekend. Ⓒ sjef kenniphaas

De regenval zorgde er wel voor dat een flinke hap werd genomen uit het neerslagtekort. „De bovenste grondlaag is inmiddels weer nat en het gras groeit bijvoorbeeld weer. Maar voorlopig blijven de grondwaterstanden laag.”

Oost-Nederland

In het oosten van het land was het zondag overigens nòg wat kouder dan elders. Bij het weerstation in Enschede kwam de temperatuur niet boven de 12,1 graden en in Salland was het amper warmer dan 10 graden. „Dat is echt wel weer om de verwarming aan te zetten en dat zal de komende tijd steeds vaker voorkomen”, brengt Willemsen het onvermijdelijke slechte nieuws.

Zodra de buitentemperatuur lager is dan de temperatuur in huis, verliest een woning warmte en wordt stoken aantrekkelijker. „Het ligt er wel aan hoe goed je huis is geïsoleerd en hoeveel zon je door de dag heen naar binnen krijgt.”

Stookseizoen

Mochten we een (extreem) koude winter krijgen, dan kost het tientallen procenten meer energie om je huis warm te houden dan tijdens een mild ’stookseizoen’. Een extreem zachte winter, zoals in 2014, leidt volgens berekeningen van Weeronline tot een energiebesparing van 16 procent. Het lager zetten van de thermostaat is logischerwijs ook een manier om te besparen, per graad levert dat 8 procent winst op. Met de gigantisch gestegen gasprijzen kan dat lonen.

De komende week hoeven we geen nieuwe kouderecords te verwachten, maar nazomeren is er ook niet echt bij met temperaturen rond de 16 graden en buien en zon die elkaar afwisselen. „Vanaf het midden van de week is de wind afwezig en als de zon na het middaguur echt doorkomt kan het nog wel lekker worden. Vooral in het zuiden: daar is uiteindelijk kans op zo’n 20 graden. De hele hoge stookkosten blijven dus nog uit.”