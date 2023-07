Bejaarde magere kat zonder pardon op straat gedumpt, eigenaar moet portemonnee trekken

De LID ontdekte de viervoeter na een melding bij Meldpunt 144 vorige week zaterdag. De inspecteur vertrok met spoed met hem naar de dierenarts, waar hij een paar dagen kon blijven om aan te sterken. „Daarna is hij bij een tijdelijke opvanglocatie met een grote scheerbeurt bevrijd van zijn verwaarloosde vacht en uitgebreid onderzocht”, aldus de inspectiedienst.

Portemonnee

Alle kosten voor transport, tijdelijk onderdak en (medische) verzorging worden door de rijksdienst RVO op de eigenaar verhaald. Dit zal volgens de LID geen koopje worden gezien de zorgwekkende situatie van de kat. „Vanwege de ernst van de zaak kreeg de man bovendien een proces-verbaal, wat kan leiden tot strafvervolging door het Openbaar Ministerie”, aldus de inspectiedienst.

Ook de partner van de man heeft een proces-verbaal ontvangen. Tijdens het onderzoeken op de locatie in Voorne aan Zee beweerde zij tegenover de inspectiedienst homeopathisch geneeskundige te zijn. Ze zou zich al enige tijd over het verzwakte dier ontfermd hebben. „Uit haar verklaring bleek echter niet dat ze daadwerkelijk opgeleid was, noch dat het dier een passende behandeling kreeg. Omdat ze op de hoogte was van de situatie van de kat, geen adequate zorg heeft verleend of geregeld én geen melding heeft gemaakt van de situatie krijgt ook zij een proces-verbaal waar het OM zich over zal buigen.”