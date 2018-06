Meer transplantaties door nieuwe methode

Per saldo komen daardoor meer en ook betere organen ter beschikking, meldde het UMCG donderdag. Transplantatiechirurg Robert Porte spreekt van een „revolutie in de transplantatiegeneeskunde”.

'Veelbelovend'

Het UMCG is het eerste ziekenhuis in Nederland dat een zogeheten orgaanperfusiekamer heeft. Wereldwijd zijn er slechts enkele, maar geen ander ziekenhuis kan tegelijk vier soorten organen aan (hart, longen, lever en nieren), aldus het UMCG.

Op de speciale afdeling worden organen behandeld met zuurstofrijke vloeistof en voedingsstoffen. „Alsof een nier nog in een levend lichaam zit.” De uitkomsten tijdens de afgelopen proeffase zijn veelbelovend, aldus Porte. De organen kunnen beter worden geconserveerd en de kwaliteit verbetert.

In 2014 waren er in Nederland 271 mensen die na hun dood één of meer organen afstonden voor transplantatie, terwijl er 1300 patiënten op de wachtlijsten stonden. Die wachtlijsten worden door de nieuwe methode niet weggewerkt, aldus Porte, maar kunnen wel korter worden. „Meer geschikte organen betekent meer geslaagde transplantaties.” Ook de overlevingskansen nemen toe en patiënten zijn sneller weer op de been.