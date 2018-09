'Partij voor de Dieren moet niet zo mieren'

"Dat wilde dieren niet in een circus thuishoren, daar kan ik helemaal in meegaan. Ondanks de goede zorgen van het circuspersoneel, wat ik met eigen ogen gezien heb, moet het voor deze dieren geen pretje zijn altijd maar op reis te moeten zijn. Maar om nu ook nog dierentuinen van hun wilde dieren te ontdoen en straks het dolfinarium te sluiten gaat mij, en ik neem aan vele Nederlanders, een stap te ver!

Dierentuinen hebben in de laatste decennia flink geïnvesteerd in grotere dierenverblijven, waar de dieren meer de ruimte hebben hun natuurlijke gedrag te vertonen. Bovendien worden wilde dieren niet meer (zoals vroeger) uit de natuur gehaald, maar worden ze in gevangenschap geboren. Voor een leven achter tralies, maar men mag niet vergeten dat ‘de natuur’ keihard is en velen daar niet overleven. Niet elke diersoort is geschikt voor een leven in gevangenschap.

Ik pleit er daarom voor dat ijsberen en grote katachtigen zoals de tijger wel langzamerhand uit de collectie van een dierentuin dienen te verdwijnen. Deze dieren blijven, ondanks het zowel kwantitatief als kwalitatief aanpassen van het dierenverblijf stereotype gedrag vertonen.

Mensen gaan naar de dierentuin om letterlijk ‘aapjes’ te kijken, zich tussen de giraffen en gnoes op een savanne te wanen of een kijkje te nemen in de onder waterwereld van de pinguïns. De partij voor de Dieren zou er toch niet aan moeten denken dat ál deze mensen zich naar Afrika, Australië of naar een van de Poolgebieden spoeden om deze dieren daar te gaan zien?! Dat lijkt me voor het milieu geen goede zaak!"