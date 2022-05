Hongkong: recordpartij ketamine in Nederlandse zending boormachines

Dat meldt de South China Morning Post, naar aanleiding van een persconferentie die dinsdag werd belegd. De waarde van de recordvangst is zo’n 86 miljoen Hongkong-dollar, omgerekend zo’n 10 miljoen euro, zo lieten hoofdinspecteur Lee Man-lok en assistent-inspecteur Wun Chiu-yue weten, waarna ze de smokkelwaar toonden.

De ketamine was verborgen in een luchtvracht van twaalf dozen met elektrische boormachines uit Nederland, die via Taiwan naar de internationale luchthaven van Hongkong was gestuurd.

’Argwaan’

Vijf mannen werden opgepakt bij een opgezette operatie waarbij douanebeambten zich voordeden als bezorgers en de zending maandag afleverden bij een fabrieksgebouw van de wijk Tai Kok Tsui, in het stadsdeel Kowloon. De zending van twaalf dozen met de elektrische boormachines werd voor inspectie geselecteerd. Volgens Wun gebeurde dat omdat het niet gebruikelijk is dat dergelijke apparatuur vanuit ons land naar de stad wordt verscheept, omdat de producten in Nederland normaal gesproken veel duurder zijn.

De luchthaven van Hongkong. Ⓒ ANP/HH

„Ons onderzoek wees uit dat er geen gegevens waren waaruit de ontvanger en de afzender van de goederen duidelijk werden”, zei hij op de persconferentie. „Dat wekte onze argwaan, waarop we besloten een controle uit te voeren.” Tijdens die inspectie, maandag uitgevoerd, ontdekten douanebeambten op de luchthaven dat acht van de dozen tweehonderd zakken ketamine van in totaal tweehonderd kilo bevatten.

’Hinderlaag’

Lee gaf aan dat er sinds 6 mei al drie gecontroleerde leveringen waren geregeld, maar die werden allemaal geannuleerd omdat er geen contact kon worden opgenomen met de man die naar verluidt door de ontvanger was geautoriseerd, of omdat deze man beweerde dat hij niet beschikbaar was om de zending op te halen. „We houden er rekening mee dat het drugssmokkelsyndicaat deze tactiek heeft gebruikt om te testen of het een hinderlaag was van de autoriteiten”, legde Lee uit.

Maandag rond het middaguur vond een vierde levering plaats in een fabrieksgebouw van Tai Kok Tsui, waar een 45-jarige Vietnamese man de zending buiten ophaalde. De man, die sowieso geen vergunning bleek te hebben om in Hongkong te werken, werd aangehouden. Tegelijkertijd arriveerde een 44-jarige man in een auto, die twee van de dozen oppakte en wegreed. Douanebeambten volgden de auto naar een opslagruimte, waar een 62-jarige man zich bij de veertiger voegde.

Toen de twee mannen uit Hongkong de twee dozen het pand mee in namen, renden de douanebeambten naar binnen en arresteerden ze de personen. In het gebouw werd vijftig kilo ketamine gevonden in de dozen, evenals 350 gram heroïne. De douane gaat ervan uit dat het pand al langere tijd werd gebruikt voor de opslag van drugs. Elders trof de douane daarna nog eens 150 kilo van de harddrugs aan. Het is niet bekend of er ook Nederlandse verdachten in beeld zijn.