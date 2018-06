Lichaam in kotter geïdentificeerd

Duikers van de marine troffen het lichaam van de 29-jarige Urker visser aan in het schip. Hij was nog een van de twee vermisten. In het schip, dat eind januari zonk in het Kanaal tussen het Engelse Hastings en het Franse Boulogne, is niemand meer aangetroffen. Het wrak ligt op de zeebodem op een diepte van 30 meter.

Drie van de vier opvarenden zijn nu boven water gehaald. Een 45-jarige man uit Urk en een 64-jarige Belg werden een dag na het ongeluk al gevonden in het water bij Boulogne. Een Portugese opvarende is niet gevonden. De Koninklijke Marine rondde de zoektocht donderdag af.