Muzikale comeback Will Smith

Dat zegt Smith tegen Press Association. De 46-jarige acteur zette zijn carrière in de muziekindustrie in 2005 op een lager pitje en nam rollen in kaskrakers zoals Indepence Day aan.

"Ik heb laatst in de studio gewerkt met Kanye West", vertelt Smith. Hij heeft nog geen definitief besluit gemaakt, maar kijkt even rustig om zich heen. Over het schrijven van nummers krijgt hij advies van zijn 16-jarige zoon Jaden.

Will Smith maakte een aantal klassieke hiphopnummers die we nog steeds in clubs horen als Miami, Wild, wild West, Men in Black en natuurlijk Gettin Jiggy wit it...