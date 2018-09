Duitse vaders zorgen vaker voor ziek kind

In 20 procent van de gevallen dat de verzekeraar over de brug kwam met zogenoemd kinderverzorgingsgeld ging de bijdrage op naam van de vader. In 2009 lag dat percentage nog op 10. „Ook al blijft de vrouw duidelijk nog altijd vaker thuis, de moderne familiepolitiek toont langzaam haar uitwerking”, aldus DAK.

Vaders in Oost-Duitsland zorgen meer voor hun zieke kind dan vaders uit het westelijke deel. In de deelstaat Sachsen staat hun aandeel op 24 procent, in Rijnland-Palts op slechts 13 procent. Het aan Nederland grenzende Noordrijn-Westfalen doet het met 15 procent maar net iets beter.