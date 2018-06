Over mijn kwaliteit van leven

Wij hebben tachtig wethouders in de grootste steden van het land een brief gestuurd. Daarin hebben we ze gewezen op www.mijnkwaliteitvanleven.nl waar mensen zelf hun kwaliteit van leven onder woorden kunnen brengen. Want dat is waar het om gaat: niet of de veranderingen in de zorg goed worden doorgevoerd maar wat dat betekent voor mensen.

Met de website gaan wij in kaart brengen waar goede zorg om draait. Iedereen kan meedoen. Ik beveel het vooral aan voor mensen met een chronische aandoening of beperking, mensen die te maken krijgen met ouderdom en mensen die voor een ander zorgen. Hoe is hun kwaliteit van leven? Hoe staat het met hun welbevinden?

Ik heb de vragenlijst zelf ook ingevuld en ga dat over zes maanden weer doen. Benieuwd of er dan iets is veranderd in mijn situatie.

Waar zijn de pijnpunten?

Mijnkwaliteitvanleven.nl biedt zoveel mogelijk mensen een persoonlijk hulpmiddel om sterker te staan in gesprek met anderen, zoals de gemeente of een hulpverlener. Dat gesprek moet gaan over wat voor u belangrijk is.

De kwaliteitsmeter verzamelt alle gegevens anoniem. Hoe meer mensen hem invullen, hoe beter het beeld dat wij krijgen van de kwaliteit van leven in Nederland. Alle informatie uit de monitor wordt overigens niet door ons geanalyseerd, dat laten we TNO doen. Op termijn kunnen we dan per regio, per gemeente en per wijk laten zien hoe de inwoners zich voelen. Wat kan er beter? Wat gaat er al goed? En waar zijn de echte pijnpunten in het leven van de mensen?Zorg kan altijd beter

Patiëntenfederatie NPCF verwacht veel van mijnkwaliteitvanleven.nl. Er zijn op dit moment grote veranderingen gaande in de zorg. Wij willen weten hoe die veranderingen uitpakken voor mensen. Of ze nog thuis wonen of in een verpleeg- of verzorgingshuis zitten. Houden ze het vol om voor een ander te zorgen?

Met de uitkomsten die wij krijgen gaan wij de boer op. Want de zorg kan altijd beter en de kwaliteit van leven ook. Dus vul hem zelf ook in die lijst! Dan helpt u ons en kunnen wij u vervolgens weer verder helpen.