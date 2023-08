Alerte getuige zorgt voor aanhouding jongeman met vuurwerkbom

De getuige zag in de vroege woensdagochtend dat de jongeman zich verdacht gedroeg in de buurt van het Dordtse Bagijnhof en belde daarop de politie. Agenten vonden bij het fouilleren in de jas van de Rotterdammer het projectiel. Hij is aangehouden.

Het is nog onduidelijk wat de verdachte met het explosief van plan was.