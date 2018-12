Oranje gifwolk boven Spaanse gemeente

Het incident vond plaats bij het bedrijf Simar. Twee medewerkers raakten gewond toen er iets misging bij het uitladen van stoffen op het parkeerterrein voor de fabriek. Daardoor kwam een mix vrij van salpeterzuur en ijzerchloride.

In het gebied waarboven de wolk hangt, wonen zo'n 65.000 mensen. Zij moeten binnen blijven en ramen en deuren gesloten houden. De wolk is met name gevaarlijk voor kinderen en ouderen.