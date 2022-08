Bom uit Tweede Wereldoorlog gevonden in noorden Italië

Premium Binnenland

Joods monument Rotterdam onthuld: ’Mooie plek van bezinning’

In Rotterdam is zondag een nieuw monument onthuld ter nagedachtenis aan 10.000 Joodse Rotterdammers die in de Tweede Wereldoorlog werden gedeporteerd naar de concentratie- en vernietigingskampen en nooit meer terugkeerden. ,,Ik ben blij dat ik gekomen ben, want het is hier een mooie plek van bezinni...