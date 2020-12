Johnny de Mol ontkent poging tot doodslag ex-vriendin

Ze zou volgens de aangifte tijdens vakanties in Mexico en op Ibiza en tijdens het Edison gala jaren geleden na ruzies fysiek zijn bejegend door De Mol. Diens advocaat mr. Peter Plasman verklaart desgevraagd dat Johnny de Mol de aantijgingen van zware mishandeling en poging tot doodslag met klem ontkent.

„Ridicuul om hier na zes jaar nog mee te komen aanzetten. Deze aangifte past bij een eerdere brief namens Kaes aan De Mol, waarin een schikking, lees betaling, wordt voorgesteld om details uit hun relatie geheim te houden”, aldus Plasman.

Chantage

Deze brief was voor de familie De Mol onlangs reden aangifte te doen wegens afdreiging. De familie voelt zich door Kaes gechanteerd. „In zo’n geval doen wij altijd aangifte”, aldus vorige maand Johnny’s vader John de Mol tegenover deze krant.

Twee juridische adviseurs van Kaes lieten recent een deurwaarder een brief aan de familie De Mol bezorgen met de mededeling een schikking te willen treffen omdat anders compromitterende informatie over Johnny de Mol naar buiten zou komen. Het openbaar ministerie doet onderzoek naar deze aangifte van afdreiging.

Huiselijk geweld

De aangifte van Kaes, die eerder deze maand al werd aangekondigd door Kaes’ adviseurs hebben betrekking op huiselijk geweld dat zich in 2014 of 2015 zou hebben voorgedaan. De vrouw beweert in het ziekenhuis te zijn beland na mishandelingen. Ook zou tijdens een ruzie haar keel zijn dicht geknepen. Johnny de Mol erkent volgens zijn advocaat enkele wederzijdse handtastelijkheden binnen de relatie, maar ontkent de nu gedane aantijgingen met grote stelligheid.

Zijn advocaat Plasman: „Johnny de Mol neemt met verbazing kennis van deze verhalen, die hij ziet als de zoveelste ordinaire publiciteitsstunt van Kaes’ adviseur. Van zware mishandeling is geen sprake geweest en poging doodslag is absurd, vooral na 6 jaar. Deze trial by media past helemaal in de chantage van de familie De Mol.”